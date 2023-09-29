Denizi kirleten gemiye dudak uçuklatan ceza: 31,9 milyon

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece açıklarında denizi kirleten gemiye 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde alınan ihbarın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekiplerinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

Ekiplerin incelemesinde geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, gemiye TÜÇA tarafından kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesildiği kaydedildi.