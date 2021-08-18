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Denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildi

Mersin'de, 2019 yılının Nisan ayından bugüne kadar denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildi. Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan gemi limandan ayrılamayacak.

DHA18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:39
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimlerde Mersin Limanı 15 No'lu rıhtımda yük boşaltan, Barbados bandıralı, 18 bin 17 grostonluk gemiden denize evsel nitelikli atık su bırakıldığını tespit etti. Ekipler, gemiye yönelik 1 milyon 490 bin TL ceza uyguladı. Ekipler, aldıkları numuneyi test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın akredite ettiği laboratuvara gönderdi. Ceza ödenmeden veya teminat mektubu bırakılmadan gemi limandan ayrılamayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019'dan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye yönelik toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesildiğini de açıkladı.

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