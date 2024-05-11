Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı.

DENİZKURDU-2 TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ SONA ERDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Tatbikat su üstü ve hava araçlarının denizdeki resmi geçit töreniyle tamamlandı. Geçit törenine TCG Anadolu'nun yanı sıra ilk defa uzaktan kumanda ile insansız 4 deniz aracı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz." dedi.