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  • Denizkurdu Tatbikatı'na mesaj... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz
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Denizkurdu Tatbikatı'na mesaj... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz.' dedi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:27 - Güncelleme:
Denizkurdu Tatbikatı'na mesaj... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli-açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı.

DENİZKURDU-2 TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ SONA ERDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Tatbikat su üstü ve hava araçlarının denizdeki resmi geçit töreniyle tamamlandı. Geçit törenine TCG Anadolu'nun yanı sıra ilk defa uzaktan kumanda ile insansız 4 deniz aracı da katıldı.

"AMBARGOLARA RAĞMEN MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz." dedi.

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