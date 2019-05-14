'Denizkurdu-2019'da ikinci gün; Hedefler tam isabetle vuruldu
'Denizkurdu-2019' tatbikatının ikinci gününde savaş gemilerinden belirlenen hedeflere kara bombardımanı atışları yapılırken, tam isabet sağlandı.
- DHA
Savaş gemileri gece boyunca seyrederek Çanakkale Boğazı´nı geçip atış eğitim sahasına intikal etti. Saros Körfezi'nde bulunan Büyükada'ya, firkateyn, hücumbot ve korvetlerinden kara bombardıman atışları yapıldı. 10 kilometre uzaklıkta Büyükada'da bulunan 40 metre yarı çaplı 2 farklı hedefe 10 salvo top atışı yapıldı. Tam isabetle hedefler imha edildi.
Tatbikat kapsamında gün boyunca su üstü ve kara hedeflerine yönelik top atışları icra edilecek. Ayrıca savaş gemileri tarafından manevra eğitimleri yapılacak.
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