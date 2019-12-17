Denizlerden sonra hava da güvende

Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de oldubittilerle deniz yetki alanlarını gasp etmesi Libya ile imzalanan anlaşma ile boşa çıkarılırken, havada da benzer bir adım atıldı. Siyasi olarak gösterilen tavır askeri olarak da KKTC’nin Geçitkale Hava Meydanı’nın İHA ve SİHA merkezi olmasına dair anlaşma ile bir başka boyut aldı.

Uzmanlar, Geçitkale Hava Meydanı’nın kullanılması ile Akdeniz’de İHA’ların kapsadığı bölgeler genişleyeceğini, havada kalış süreleri artacağını ve Türkiye’nin harekât etkinliğinin artacağını ifade etti. Böylece, KKTC ve Türkiye’nin bölgedeki hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerin yoğunluk kazanacağı kaydedildi. KKTC’ye konuşlanacak İHA ve SİHA’larla, Türkiye’nin bölgede bulunan sismik araştırma ve sondaj gemileri daha geniş alana gidebilecek.

TÜRKİYE STRATEJİK ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Altınbaş Üniversites’nden Dr. Eray Güçlüer, Geçitkale bölgesine İHA’larını konuşlandırılmasının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı içinde belirlenen yetki alanındaki haklarının özellikle askeri anlamda korunması için çok önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’i adeta kendi yetki alanında gördüğüne dikkat çeken Güçlüer, “Geçitkale bölgesindeki İHA’lar bunun önünde büyük bir engel sağlayacak” dedi. Güçlüer, Türkiye’nin bölgede önemli bir stratejik üstünlük elde ettiğini ifade etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yeni üs sayesinde doğu Akdeniz’de bizden habersiz ya da onayımız olmadan ne kuş ne sinek uçabilir. Yeni üs, Türkiye’nin ve KKTC’nin Mavi Vatan sularında, doğu Akdeniz’deki çıkarlarımızı koruyacak. Üs talebi önüme gelir gelmez, bürokratik işlemleri bir yana bıraktık, bakanlar kurulundaki arkadaşlarımızla anında onayladık. Geçitkale’yi Ada’daki Kıbrıs Barış Kuvvetleri’nin emrine verdik” dedi.