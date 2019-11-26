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Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kış turizminin ilgi gören tesislerinden Denizli Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

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Kent merkezine 85 kilometre mesafedeki Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırları içinde, Bozdağ'ın 2 bin 420 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, gece yerini kara bıraktı.

Sabaha kadar süren yağışla birlikte kayak merkezinin M2 üst istasyonundaki pist bölümleri beyaza büründü.

Merkezin alt istasyonlarında ise sağanak yağışın etkili olduğu belirtildi.

Kayak merkezi görevlileri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

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