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  • Denizli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon! 36 zanlıdan 31 şüpheliye tutuklama
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Denizli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon! 36 zanlıdan 31 şüpheliye tutuklama

Denizli merkezli olarak 7 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 36 zanlıdan 31'i tutuklandı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında gerçekleştirildi.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 13:32 - Güncelleme:
Denizli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon! 36 zanlıdan 31 şüpheliye tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına karıştığı belirlenen 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

JASAT ve diğer ekiplerin koordinesinde yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Denizli, Aydın, İzmir, Adana, Mersin, Afyonkarahisar ve Muğla'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların 62 ilde 155 kişiyi internete sahte ilan vererek dolandırdığı öne sürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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