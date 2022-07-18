Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Aşağışamlı Mahallesi'ndeki cinayetin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan katil zanlısı Ferhat E. (27), Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada ifade vermeyen Ferhat E, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere kayınvalidesini suçlayıcı ifadeler kullanan katil zanlısının savcılıkta ve hakimlikteki sorgusunda da susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran'da İrem E. (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Ferhat E. olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu, cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.