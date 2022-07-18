İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2022 Pazartesi / 19 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4853
  • EURO
    17,7726
  • ALTIN
    964.863
  • BIST100
    2438.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Güncel

Denizli'de 18 yaşındaki eşini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 7 Haziran'da 18 yaşındaki eşi İrem E'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan ve jandarmaya teslim olan zanlı tutuklandı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Aşağışamlı Mahallesi'ndeki cinayetin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan katil zanlısı Ferhat E. (27), Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada ifade vermeyen Ferhat E, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere kayınvalidesini suçlayıcı ifadeler kullanan katil zanlısının savcılıkta ve hakimlikteki sorgusunda da susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran'da İrem E. (18), kaldığı evin kapısının önünde kafası ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlısı Ferhat E. olay yerinden kaçmış, çiftin iki aylık bebeklerinin olduğu, cinayet sırasında bebeğin de evde bulunduğu öğrenilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.