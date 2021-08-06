İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6329
  • EURO
    10,1605
  • ALTIN
    489.646
  • BIST100
    1435.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncel

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 10:27 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:27
ABONE OL

Gölbaşı Mahallesi'ndeki İçme Deresi'nde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Yangını söndürme çalışmalarına Buldan Belediyesi personeli de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan orman yangınının ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldüğünü, soğutma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik de ormanlık alanlar, mesire yerleri ve tabiat parklarına girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Buldan'a bağlı Türlübey Mahallesi'nde de ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.