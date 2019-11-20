Denizli'de çıkan yangında alzaymır hastası hayatını kaybetti
Denizli'nin Honaz ilçesinde üç evin kullanılamaz hale geldiği yangında 88 yaşındaki alzaymır hastası hayatını kaybetti.
- AA
Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak'ta Mehmet Bozdemir'in (88) evindeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bitişik haldeki 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Evde yapılan incelemede alzaymır hastası Bozdemir'in cesedi bulundu.
Bozdemir'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde aile yakınları sinir krizi geçirdi.
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