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Denizli'de çıkan yangında alzaymır hastası hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde üç evin kullanılamaz hale geldiği yangında 88 yaşındaki alzaymır hastası hayatını kaybetti.

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Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak'ta Mehmet Bozdemir'in (88) evindeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bitişik haldeki 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yapılan incelemede alzaymır hastası Bozdemir'in cesedi bulundu.

Bozdemir'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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