Denizli'de engelli kadını evinin balkonunda öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökpınar Mahallesi Acıpayam Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 61 yaşındaki engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın dün gece evinin balkonunda bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Balkondaki boğuşma sırasında katil zanlılarından birinin başındaki kar maskesinin açıldığı ve Çavdar'ın katil zanlılarını tanıdığının öne sürülmesi üzerine ekipler, Çavdar'ın Fatih Mahallesi'nde pidecilik yapan Çavdar'ın kiracısı H.Y. ve kardeşi O.Y'yi takibe aldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.Y. ve O.Y'nin cinayetin işlenmesinin ardından gece geç saatlerde evlerine gittiklerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.Y. ile O.Y. yakalandı. Evdeki aramada cinayette kullanıldığı öne sürülen bıçak ve motor kaskı ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişiyi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 4 zanlının polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada, "H.Y'nin Çavdar'a verdiği 20 bin lira güvence bedelini Çavdar'dan geri istemesi" üzerine, kadının, parayı iş yerini eski haline getirip boşaltmadan veremeyeceğini söylediği, nişanlı olan H.Y'nin üç hafta sonra düğün yapmayı planladığı, dükkan kirasının da artması üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle cinayetin işlendiği iddia edildi.

- Çavdar'ın cenazesi toprağa verildi

Bu arada, öldürülen emekli öğretmen kadının cenazesi, öğle vakti Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çavdar'ın ağabeyi Mehmet Zair Kozak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine kardeşinin balkonda düştüğünü söylediklerini belirterek, "Hastaneye geldik, direkt morga kaldırmışlardı. 'Cinayet' dediler. Cinayete kurban gitmiş. Herhangi bir düşmanının olabileceğini zannetmiyorum. Balkona girmişler. Benim duyduğum kadarı ile 2 kişi. Birinde kask, birinde maske varmış. Herhalde boğuşurken maskesini çıkarmış ve tanımış. Tanıyınca da öyle katlettiler herhalde. Demek ki tanıdık biri. Tanıdık olunca da zannedersem pideciden şüpheleniyorlar, kimin niçin yaptığını bilmiyoruz." dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evinde yalnız yaşayan engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar, evinin balkonunda 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kesen biri kar maskeli 2 zanlının, zemin kattaki düğün salonunun çatısından çıkarak daireye tırmandığını, bu sırada balkona çıkan Çavdar'ı bıçakladıktan sonra balkondan atlayarak kaçtığını belirlemişti.