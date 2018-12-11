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Denizli'de iki katlı bir binada yangını çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

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Karşıyaka Mahallesi 2187 Sokak'taki iki katlı apartmanın dairelerinin birinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Sobadan sızan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Binadan çıkmak isterken dumandan etkilenen Halil, Ayşe ve Asiye Çıntar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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