Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Turgay Turan (59) idaresindeki 59 AHR 542 plakalı otomobil, Tosunlar-Buldan kara yolunda karşı istikametten gelen Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Ali Küçükuysal ile eşi Sultan (33) ve oğlu Celal Küçükuysal (9) kaldırıldıkları Buldan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer sürücü Turgay Turan ile bu araçtaki Özcan (78) ve Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Öte yandan Küçükuysal ailesinin Denizli'den Buldan ilçesine bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

