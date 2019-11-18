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Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Denizli’de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve sabit ankesör hatlardan aranarak örgütle temas kurdukları iddia edilen, aralarında 3 muvazzaf askerler ile 1 askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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