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Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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