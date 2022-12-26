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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 17:56 - Güncelleme:
Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.

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