Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, kent merkezinde kaldığı apart otelde yakalandı.