Denizli'de FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 6 zanlı yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.
- AA
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, firari 6 şüphelinin, örgüt mensuplarınca "'gaybubet evleri" olarak adlandırılan adreslerde saklandıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen F.R.K, S.B, V.D, A.D, M.A.C. ve H.H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.