Denizli'de FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 zanlı yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, firari 9 şüphelinin, örgüt mensuplarınca "'gaybubet evleri" olarak adlandırılan adreslerde saklandıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ve öğretmenler ile örgütün sözde il imam yardımcısının da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda sahte kimlikler, cep telefonları, dijital materyallerle 10 bin lira ve 450 dolar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.K, H.E, Ş.S, S.C, İ.O, H.A, S.G, İ.Ö. ve E.N.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.