Denizli'de hastaneye kaldırılan kadının midesinden 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı Denizli'de şiddetli mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran ve yapılan kontrolde 'Rapunzel Sendromu'na yakalandığı belirlenen 20 yaşındaki kadın hastanın midesinden, 600 gram ağırlığında kıl yumağı çıkarıldı.