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Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Denizli'den Fethiye istikametine seyir halindeki Nihat Kara'nın kullandığı 09 FC 403 plakalı otomobil, Cevizli Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Kolyiğit'in kullandığı 20 ZT 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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