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Denizli'de kaçak elektronik sigara çetesine operasyon: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Denizli ve İstanbul'da kaçak elektronik sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA1 Ekim 2021 Cuma 18:36 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 18:36
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak elektronik sigara ve ekipmanları ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Üç ay süreyle gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu Denizli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, iş yerlerine ve şahıslara kaçak elektronik sigara satışı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 138 kaçak elektronik sigara cihazı, 176 kaçak elektronik sigara likiti ve 1930 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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