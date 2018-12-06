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Denizli’de polis 29 bin 30 paket kaçak sigara ile 280 litre sahte içki ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 29 bin 30 paket kaçak sigara, 280 litre sahte alkol ve 45 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık suçlarının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde görevli ekiplerce tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik Denizli'de bulunan iş yerlerinde ve şehrin belli noktalarında kontroller gerçekleştirildi.
 
Kontroller esnasında durumundan şüphe edilen ve üzerinde yük bulunan bir kamyon görevli ekiplerce durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde gerekli belgeleri bulunan yasal yük arasında farklı kolilerin olduğu görüldü. Kamyon kasası tamamen boşaltıldığında ise aracın kasasının en arka bölümünde kolilerin gizlenerek farklı renk ve şekillerde değişik markalara ait kartonlar içerisinde toplam 29 bin 30 paket kaçak sigara bulunarak el konuldu.
 
Ekipler tarafından kentte 3 farklı iş yerinde kontrol ve arama yapıldı. Bir iş yerinde 280 litre sahte alkollü içkinin pompa yardımıyla farklı ebatlarda pet ve cam şişelere koyarak satıldığı tespit edildi.
 
Operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
 

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