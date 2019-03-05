Denizli'de kaçak üretilen 5 ton toz deterjan ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Y.G.'nin (40) kaçak üretildiği belirlenen deterjan sattığını tespit etti.

Dün Y.G.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada kaçak üretildiği belirlenen 5 ton deterjan ele geçirdi. Y.G. gözaltına alınırken, ünlü markaların ambalajlarında piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlenen toplam 5 ton toz deterjana, imha edilmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak deterjanların yapılan ilk incelemesinde kanserojen maddeler içerdiği ve insan sağlığına zarar verdiği belirtildi. Jandarma, kaçak deterjanların nerede üretildiğinin araştırıldığını bildirdi.