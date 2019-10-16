23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9021
  • 6,5123
  • 281.184
  • 94012.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ahmet Etli (51) yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyon, Çal yolunda aynı yönde giden Ali Tokmak'ın (52) kullandığı 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altına kalan sürücü ile eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralanan kamyon sürücüsü Etli de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tanıtım filmini ''TSK bombalıyor'' diye verdiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör örgütü PKK tepkisi

Türkiye'den Avrupa ülkelerine terör örgütü PKK tepkisi

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

4 bin yıldır böyle yaşıyorlar!

4 bin yıldır böyle yaşıyorlar!
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA