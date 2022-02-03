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Denizli'de kar kendisini yeniden gösterdi

Denizli'de gece saatlerinde kent merkezinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösterdi.

IHA3 Şubat 2022 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:05
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Yoğun kar yağışının devam ettiği Denizli-Antalya ve Muğla yolunda ise zaman zaman trafikte aksama meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de gece saatlerinden bu yanaya etkisini gösteren kar ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise karın etkili olduğu bölgelerde ekipler çalışmalarına başladı. Denizli - Antalya ve Muğla karayolunda ise karın etkisiyle zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği ve sürücülerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. Yüksek kesimlerde etkisini gösterin karda tır ve otomobil sürücülerin yolda kaldığı belirtilirken, yolların kapanmaması için ekipler gece saatlerinde beri çalışmalarını sürdürüyor.

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