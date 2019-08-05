27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6013
  • 6,2365
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de katı atık bertaraf tesisindeki yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı su tankerleri ve iş makinelerinin de olduğu 42 araç ve 87 personelle müdahale edildi.

Yangın sırasında fabrikanın deposunda zaman zaman patlamalar meydana geldiği görüldü.

Yangın, 7 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Fabrikadaki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki katı atık bertaraf tesisinde akşam saatlerinde yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.

2017’de de iki kez yangın çıkan fabrikada büyük hasar meydana gelmişti.

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

7 saat alev alev yandı

7 saat alev alev yandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

KKTC'den Maraş çıkışı

KKTC'den Maraş çıkışı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA