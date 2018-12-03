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Denizli'de kayalıklardan düşen iki İranlının tedavisi sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mahsur kaldıkları kayalıklardan 7 saatlik çalışmayla kurtarılan iki İranlının tedavisi sürüyor.

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Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İran uyruklu Mohsen Jamali'nin (27) vücudunda kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ramin Cemal'in (30) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İran uyruklu Jamali ile Cemal, dün Zeytinköy Mahallesi Gedikgöğsü mevkisine doğru yürüyüşe çıkmış, dönüşe geçtikleri sırada kayalık alana düşünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişlerdi.

Kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklara uzun süren tırmanış sonucu ulaşan AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 saat sonra olay yerinden sedyeye aldıkları yaralıları kayalık alandan çıkartmıştı.

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