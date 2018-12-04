Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de kekin içinde eroin ele geçirilmesi

Denizli'de kekin içinde eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Antalya-Denizli yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Çako"yla yapılan aramada sufle kekin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulunmuş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA