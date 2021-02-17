Denizli'de kuvvetli rüzgar: Cami minaresi hasar gördü

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:19 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:19

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar köklerinden söküldü, bir otelin bahçe duvarı yıkıldı, elektrik hatları hasar gördü.

Pamukkale Mahallesi'nde de mahalle camisinin minaresinin külah bölümü sökülerek asılı kaldı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Yörükoğlu, külahın minare üzerinde asılı kaldığını, çevresine güvenlik şeridi çektiklerini, itfaiye ekiplerinin müdahalesini beklediklerini belirtti.

Bahçe duvarı yıkılan otelin sahibi Şenel Demirbaş da sabaha karşı rüzgarın etkisiyle duvarın gürültüyle yıkıldığını, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.