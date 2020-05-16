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Denizli'de mayıs ayında sıcaktan asfalt eridi

Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle asfalt eridi. Eriyen asfalt, karayolunda otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabılarına yapıştı.

DHA16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:50 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:50
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Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 40 dereceyi bulan aşırı sıcak hava nedeniyle, Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi. Karayolunun gidiş ve geliş yönlerindeki 5 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verdi. Araçların lastikleri asfaltla kaplandı. Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları da asfalt yapıştı.

Kamyonet sürücüsü Ali Oktan, "Mayıs ayında bu kadar sıcak olmazdı. Bu yolu her gün kullanırım, bu ayda ilk kez asfaltın eridiğini gördüm. Normal hava sıcaklığının 10 derece üzerinde galiba. Lastikler asfaltla kaplandı, başka bir zararımız yok" dedi.

Otomobiliyle eriyen asfalttan geçen Tunahan Batur ise, "Normalde bu ayda bu kadar sıcak olmazdı. Ama çok sıcak, asfalt bile sıcağa dayanamayıp, eridi" diye konuştu.

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