Denizli’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Muhammmet Serdar Ağar idaresindeki 20 DG 786 plakalı otomobil, Bozkurt ilçesi girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı karşı yönden gelen Serdal Yüce'nin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü ile otomobiller içerisinde yolcu olarak bulunan Yeliz Ağar, Mustafa Kılıçarslan ve Özgür Dolanbay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil servis ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.