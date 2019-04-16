Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
- AA
Antalya'nın Serik ilçesinden Denizli yönüne gitmekte olan Bahri Zafer Gösen yönetimindeki 07 GCR 07 plakalı özel bir turizm firmasına ait otobüs, Acıpayam ilçesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki 22 öğrenci, 4 öğretmen, 5 veli, 1 turizm rehberi ve 2 şoför yaralandı.
Yaralılar, Acıpayam ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.
Gezi amaçlı yola çıkan öğrencilerin, Pamukkale, İzmir ve Çanakkale'yi ziyaret edeceği öğrenildi.
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