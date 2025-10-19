İSTANBUL 18°C / 11°C
Güncel

Denizli'de okul müdürü, çocuklarının önünde vuruldu! 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, okul müdürünün silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden kantin çalışanı tutuklandı.

AA19 Ekim 2025 Pazar 17:30 - Güncelleme:
Denizli'de okul müdürü, çocuklarının önünde vuruldu! 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
Silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli K.K. (17), kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen U.A. (17) ile saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaşan A.Ç'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan kantin çalışanı K.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan yaralı okul müdürü F.Ö'nün Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

OLAY

Yenişafak Mahallesi'nde 16 Ekim'de bir ilkokulun müdürü F.Ö, park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenilmişti.

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirlemiş, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

  • okul müdürü
  • silahlı saldırı
  • yaralanma

