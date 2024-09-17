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Denizli'de ortalık karıştı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA17 Eylül 2024 Salı 07:00 - Güncelleme:
Denizli'de ortalık karıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan iki kişi ise sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçak ele geçirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

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