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Denizli'de otomobil alt geçide düştü: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA24 Eylül 2024 Salı 10:23 - Güncelleme:
Denizli'de otomobil alt geçide düştü: 1 ölü
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Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 09 ADZ 918 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'nda A.İ.M'nin kullandığı 20 FC 679 plakalı otomobille çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Zeybek Alt Geçidi'ne düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçta bulunan Recep Boyacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Neriman G. ve Bahri D, tedavi altına alındı.

Diğer otomobil sürücüsü A.İ.M. gözaltına alındı.

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