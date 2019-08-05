26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,564
  • 6,2364
  • 260.913
  • 98673.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Denizli'de Sahte Kaliforniyum çetesinin 6 üyesi gözaltına alındı

DENİZLİ’de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen 6 kişinin, ellerinde bulunan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen 30 gramlık tozu satmaya çalıştığını öğrendi.
 
Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, oto santral garajına girişleri sırasında operasyon düzenledi. Otomobilde bulunan 6 kişi, gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler, poşette toz madde olduğunu görünce AFAD ekibini çağırdı.
 
İhbarla gelip, maddeyi inceleyen AFAD görevlileri, tozun kaliforniyum maddesi olmadığını tespit etti. Ayrıca tozun tehlikeli yapısının olmadığı da belirlendi.
 
AFAD ekibi,ÿtoz maddenin ne olduğunu belirlemek için olay yerinden götürdü.
 
Gözaltına alınan 6 kişinin, tozu ’kaliforniyum maddesi’ diye satmaya çalıştıkları belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen 6 kişinin sorgulandığı öğrenildi.

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Pekcan: ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük

Bakan Pekcan: ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

İranlı Bakan: ABD'nin yaptırımları insanlığa karşı suçtur

İranlı Bakan: ABD'nin yaptırımları insanlığa karşı suçtur

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme

Rusya duyurdu: Başarıyla test edildi

Rusya duyurdu: Başarıyla test edildi

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız
 

POPÜLER HABERLER

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

İngiliz ordusunu korkutan 'Rus hayaleti'

İngiliz ordusunu korkutan 'Rus hayaleti'

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA