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Denizli'de sahte para operasyonu

Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 16:45 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 16:45
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, piyasaya sahte döviz sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kent girişinde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, dolar ve avronun yanı sıra Özbekistan ve Azerbaycan'ın para birimlerinde düzenlenmiş 144 sahte banknot ele geçirildi.

Suçta kullanıldığı değerlendirilen maket bıçağı, boya kalemleri ile milimetrik ölçüm cetvellerine de el kondu.

Zanlıların, döviz bürolarından aldıkları yıpranmış, eskimiş, yırtılmış banknotlar üzerinde onarım ve değişiklik yaparak piyasaya sürdükleri de tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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