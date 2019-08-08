Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Denizli'de şiddetli deprem! Uzman uyardı: Hasarlı evlere girmeyin
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 5.0-5.5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyleyen İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesini tavsiye etti.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde şiddeti bir deprem ile sallandı. Halkın büyük panik yaşadığı depremde bazı binaların hasar gördüğü, can kaybının ise yaşanmadığı belirtiliyor. DEnizli'de meydana gelen deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Tüysüz, "Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalara girmemekte yarar görüyorum." dedi.
"HASARLI EVLERE GİRMEYİN"
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:
"Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir'de bir tanesi de Denizli'nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan'daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor. İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler.
6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum.
Fayların dağılımına baktığımız zaman bu tip depremlerin olması doğal. Tarihine baktığımız zaman 6 civarında depremlerin mevcut olduğunu görüyoruz."
PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 'DÜNYANIN EN AKTİF BÖLGELERİNDEN BİRİ'
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, paniğe neden olan depremle ilgili şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:
''Bozkurt yöresi zaten bir fay ağının üzerinde çok sayıda fay var burada ve bunlar aktif faylar. Bu faylar çok büyük değil. Bu çok beklenen ve olduğunda yer bilimcileri şaşırtmayacak bir bölge.
Ayrıca bu bölge Çivril’in güneyinden gelen doğu batı yönlü faylar da buraya geliyorlar. Gerçekten de burası fayların kesiştiği bir köşe başı konumunda. Sık sık deprem olması son derece beklenen bir yer.
Bu bölge sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en aktif bölgelerinden biri olarak düşünebiliriz. Bu bölgede sık sık deprem beklenmesi doğal beklenebilir bir şey.
Deprem ne kadar sığ olursa yeryüzünde onu o kadar kuvvetli şiddetli hissedersiniz. Sığ bir derinlikte olduğu için yüzeydeki insanların bunu hissetmesi de o kadar fazla olacaktır.'
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