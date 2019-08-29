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Denizli'de sosyal medyada FETÖ'yü öven 5 kişiye gözaltına alındı

Denizli'de polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medyada Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) öven ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
 
 
Gözaltına alınanlar arasında  bir iş insanı ve bankacı ile 3 esnafın bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin, sosyal medyada FETÖ terör örgütünü öven paylaşımlarının bulunduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.
 

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