Denizli'de taşkınlık yapan taraftar grubuna polis müdahale etti Denizli'de, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gerçekleştirilen kutlamalar sırasında taşkınlık yapan sarı kırmızılı taraftarlar ile Denizlispor taraftarlarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.