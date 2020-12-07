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Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'ya baskın: 19 gözaltı

Polis e4kipleri, Denizli'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:00
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtilen TJA'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda sözde kadın yapılanmasının düzenlediği toplantılara katıldıkları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 5 zanlı hakkında "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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