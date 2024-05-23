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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Şinasi Tolga Çekiş (22) idaresindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Maynur Kezer ve diğer otomobilin sürücüsü Çekiş ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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