İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5888
  • EURO
    28,7727
  • ALTIN
    1642.95
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Denizli'de trafik kazası: 2'si ağır 9 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araç ile karavanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Denizli'de trafik kazası: 2'si ağır 9 yaralı
ABONE OL

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki Y.K. yönetimindeki 20 LE 484 plakalı hafif ticari araç, İ.M. hakimiyetindeki 14 ABU 619 plakalı karavan ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç, yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazaya karışan araçta bulunan 4'ü çocuk olmak üzere 9 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden 9 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hasar alan araçların çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yol, 1 saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.