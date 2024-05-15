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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada belirlediği adreslere 29 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1351 sentetik ecza, 333 gram esrar, 250 gram sentetik uyarıcı, 50 gram eroin, 47 gram kokain, 4 gram uyuşturucu hap ham maddesi, 4 hassas terazi, 3 makas, 1 esrar öğütücü, 1 ambalaj makinası, tabanca, şarjör, 50 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 670 lira, 3 bin 970 avro, 300 dolar, 250 İsviçre Frangı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

  • Denizli
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