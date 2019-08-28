Denizli'de uyuşturucu operasyonu
Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4'ü İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin şehre uyuşturucu getirip satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, İran uyruklu olduğunu belirlediği şüphelileri takibe alarak, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katındaki dairede 367 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü İran uyruklu 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.