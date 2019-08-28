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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 367 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4'ü İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin şehre uyuşturucu getirip satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, İran uyruklu olduğunu belirlediği şüphelileri takibe alarak, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katındaki dairede 367 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 8 gram esrar, 3 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4'ü İran uyruklu 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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