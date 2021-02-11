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Denizli'de zehir tacirlerine eş zamanlı baskın

Denizli merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

DHA11 Şubat 2021 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:37
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon başlattı. Tavas merkezli Muğla ve Erzurum'da eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı. 60'dan fazla adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar, fişekler halinde satışa hazırlanmış 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Operasyon kapsamında sosyal medyada kendisini 'Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı kaydedildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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