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  • Denizli'deki helikopter kazası: 2 Rus pilotun cezası belli oldu
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Denizli'deki helikopter kazası: 2 Rus pilotun cezası belli oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde, yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin haklarında dava açılan 2 Rus pilot 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Denizli'deki helikopter kazası: 2 Rus pilotun cezası belli oldu
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Denizli 3. Ağır ceza Mahkemesi'nde 22 Kasım'da görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile diğer tutuksuz sanıklar Rus pilot İlya İvesenkho ve yardımcı pilot Egor Turkov'un avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre kazanın sebebinin; "uçuş mürettebatının yakıt ikmali için başlangıçta ara inişi yapmamaları, uçuşu sabit irtifada yapmak yerine arazi profilinde takip etmesi, bu sırada tükettikleri yakıtı dikkate almamaları, uçuş için gerekli yakıt miktarını hesaplarken hata yapılması, bir iniş noktası belirleme kararı vermemeleri, acil inişi ancak hava aracında kalan acil durum yakıt seviyesi uyarısı tetiklendikten sonra başlatmaları, bu nedenle motorlardan birisinin durması ve seçilen uçuş modunun mantıksız olması nedeniyle motorların durmasıyla birlikte otomatik döndürme moduna güvenli bir geçişin imkansız kılınması" olarak belirlendiğini kaydetti.

Daha sonra mütalaasını açıklayan savcı, İlya İvesenkho ile Egor Turkov'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını, sanık Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar İlya İvesenkho ile Egor Turkov'un, yakıtın Çardak Havaalanı'na kadar yetmeyeceğini fark etmeleri ve ara iniş noktası belirleyerek yakıt ikmali yapmaları gerekmesine rağmen bu hususta ihmalkar davranarak kazaya neden olduklarını açıkladı.

Mahkeme heyeti, İlya İvesenkho ile Egor Turkov hakkında TCK 85/2, 53/6 maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 5'er yıl hapis cezasına hükmetti.

Ömer Kaan Çakır ise beraat etti.

- OLAY

21 Eylül 2022'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalanan yangın söndürme helikopteri, Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğramıştı.

Düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

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