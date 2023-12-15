Denizli'deki maden göçüğünde 4 saat mahsur kalan 1 işçi sağ kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan 1 işçi, yaklaşık 4 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Vardiyada birlikte çalışan işçilerin büyük bölümü dışarıya çıkmayı başarırken, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlatan madenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itafiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve madencilerin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Halen göçük altında bulunan işçi yaklaşık 4 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

1,5 YIL SONRA YİNE ACI HABER GELDİ

İş kazasının yaşandığı maden ocağının aynı bölgede bulunan diğer girişinde 24 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen göçükte, vardiyada çalışan işçilerden 17'si göçük altında kalmıştı.

Bu işçilerden 16'sı kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 40 yaşındaki 6 çocuk babası iş makinesi operatörü Ali Rıza Kut'un cansız bedenine ise yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşılmıştı.