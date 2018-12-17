Denizli'deki sahte içki operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın yaklaşmasıyla piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şehir dışından ve İstanbul'dan aracı şahıslar vasıtasıyla getirilecek sahte içkileri Denizli il merkezinde ve ilçelerde eğlence mekanlarına satmak isteyen kişilere yönelik operasyonda, alkol taşımacılığı yapan araçta hurda kumaş parçaları arasına gizlenen satışa hazır halde kolilenmiş farklı ebat ve markalarda bin şişe sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmasında kaçakçılık yapan şahısların ikametlerinde ve depo olarak kullandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 2 bin litre sahte içki ile 300 litre sahte içki üretiminde kullanılan sıvı madde, 270 litre etil alkol, 56 kilogram içki üretimi için kullanılan katkı maddesi bulundu.

Sahte içkilerle yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.