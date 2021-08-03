AA/DHA 3 Ağustos 2021 Salı 06:38 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 06:48

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede bir yangın söndürme uçağı da havadan alevlere müdahale etti.

Yangın haberini alan çok sayıda kişi, ekiplere su ve ayran yardımında bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken yetkili olmayanların bölgeye girişine izin vermiyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahalede bulunuyor.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Türlübey Mahallesi'ndeki bazı evlere yaklaşması nedeniyle vatandaşlar, önemli eşyalarla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangına traktörüyle müdahale etmek isteyen bir vatandaşın, rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kalan traktörü yandı. Yerleşim yerindeki bir biçerdöverle meyve ağaçları ve tarlalardaki saman ve kekikler zarar gördü.

- "BİR ZAYİATIMIZ YOK ÇOK ŞÜKÜR"

Bağ evi zarar gören Üster Kesentürk, AA muhabirine, çok kötü bir olay yaşadıklarını belirterek yardım eden herkese teşekkür etti. Can kaybı olmadığı için şükrettiklerini aktaran Kesentürk, "Kardeşimin tek geçim kaynağı olan arıları yandı. Bağ evim zarar gördü. Cevizlerimiz vardı, susamlarımız, kekiklerimiz yandı. Badem ve armut ağaçlarımız vardı onların hepsi yandı." dedi.

Yangında ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını boşaltıp güvenli bölgeye götüren ve evine yaklaşan yangın söndürüldükten sonra tekrar dönen Yaşar Karataş, "Allah'a bin kere şükürler olsun, evimizin duvarına kadar yandı, bir zayiatımız yok çok şükür." diye konuştu.

- YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer ile 2 kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 ambulans, 1 UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı personellerinin yanı sıra özel sektörün de desteğiyle 12 iş makinesi, su taşıma amaçlı 12 beton mikseriyle müdahale edildiği belirtildi.

Yangın söndürme uçağının da söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinesi, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmekte ve yangın tamamen kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır."

Açıklamada, sosyal medyada birtakım gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Bu paylaşımların halkımızda tedirginlik oluşturduğu üzülerek müşahede edilmiştir. Böyle zamanlar birlik günüdür ve yüreğimize düşen yangını el ele verip birlikte söndürme gayreti içerisine olma günüdür." ifadelerine yer verildi.

- DENİZLİ VALİSİ ATİK YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AA muhabirine, yangını söndürmek için görevlilerin canla başla çalıştığını söyledi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirten Atik, "Ciğerlerimiz yanıyor. Kaç hektarın zarar gördüğü hakkında bir ölçüm yapılamadı. Tamamen yangının söndürülmesine yoğunlaştık. Allah nasip ederse de en kısa sürede kontrol altına alacağız." dedi.

Atik, yangın ihbarının ardından bölgeye geldiklerini dile getirerek, "Yangını kontrol altına almadan da bölgeden ayrılmayacağız. Denizli'mize geçmiş olsun diyorum. Sosyal medyada yer alan mahallelerin tamamen boşaltıldığı iddiaları doğru değildir. Bu ifadeler bizim tarafımızdan söylenilmemiştir, gerçeği yansıtmamaktadır. Cansiperane şekilde görev yapan orman ve belediye çalışanlarına, yardıma gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Can kaybı yok. Dumandan etkilenenler oldu. Onların da tedavileri yapılıyor." diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yangın bölgesinin coğrafi anlamda zor bir yer olduğunu, tüm belediye ekiplerinin ve vatandaşların yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da karşı karşıya kaldıkları doğal afetlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Bir taraftan salgınla bir taraftan da yangınla mücadele ediyoruz. Yangının ilk çıktığı yerlerden itibaren soğutmalar başladı. Ancak rüzgarın estiği yere doğru uçaklarımız söndürme çalışmalarına devam ediyor. En kısa zamanda güzel haberi vererek yangının kontrol altına alındığını milletimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın bölgesinde yaklaşık 300 orman çalışanının görev yaptığını söyledi.

"Yangın ihbarı geldikten sonra ilk ekibimiz 10 dakika içinde bölgeye ulaştı." diyen Çetinkaya, şu bilgileri paylaştı:

"Arazi çok kırıklı. Orman yapısının içinde anız tarlaları var. Rüzgarın yönünün belli olmaması nedeniyle dört tarafta yangın etkili oldu. Vatandaşın can ve mal kaybı olmasın diye yerleşim yerine yangını sıçratmamaya gayret gösterdik. 60'ın üzerinde arazöz ve iş makinesi bölgede. Diğer illerden gelen arazözlerle müdahale devam ediyor. İnşallah akşamına havanın durgunluğundan yararlanarak yangını kontrol almayı hedefliyoruz. Yardıma koşan köylümüz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."



ORMANLIK BÖLGEDE YANGIN BAŞLADI

Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

MSB: 400'DEN FAZLA MEHMETÇİK ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" dedi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NDAN, AFET BÖLGESİNE YARDIM

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde yangından zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 21 TIR yardım malzemesi gönderdi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Temel gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, kıyafet, el feneri, kazma, çapa, eldiven, bebek bezi, şarj üniteleri, içme suyu, hayvanların bakımı ve beslenmesinde kullanılan malzemelerin yer aldığı 21 TIR gece saatlerinde Sincan ilçesinden dualarla yola çıkarıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yangının başladığı günden itibaren yardımlar için seferber olduklarını belirterek, daha önceki afetlerde de çalışma yürüttüklerini aktardı.

Vatandaşın iyi gününde değil, kötü gününde yanında olduklarını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Bizler vatandaşımızın iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olan bir parti olarak yine milletimizin yanındayız. Karmaşa çıkartıp çeşitli algılarla Türkiye'yi uluslararası alanda aciz duruma düşürmek isteyen ve bununla alakalı keyif naraları atanlar var ama bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye güçlüdür, Anadolu halkı güçlüdür, fitneye ve tefrikaya asla müsaade etmez. Bizler aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi şimdi de teyakkuz halindeyiz."

KUVEYT'TEN TÜRKİYE'YE ORMAN YANGINLARI İÇİN DAYANIŞMA VE TAZİYE MESAJI

Kuveyt, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle dayanışma ve taziye mesajı yayımladı.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yayımlanan mesajda, "Türkiye'deki orman yangınlarından dolayı, dost ülke Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve özellikle hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye ve başsağlığı dileğinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye devleti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu kaydedilen mesajda, Türk makamlarının bu yangınları en kısa sürede söndürebileceklerine olan güven belirtildi.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun duman da müdahaleyi zorlaştırıyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Vatandaşlar da söndürme çalışmasına destek veriyor.

Bu arada, alevlerin arasından yaralı iki kaplumbağa kurtaran bir kadın da orman yangınlarına gözyaşlarıyla isyan etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ: İZMİR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TUNCELİ'DE ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR 30 GÜN YASAKLANDI

Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgedeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı gelecek günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insanı faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği belirtildi.

Kentte 1 Eylül Çarşamba gününe kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kent merkezinde Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat ilçesinde Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık ilçesinde Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür ilçesinde Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye ilçesinde Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt ilçesinde ise Dallıbel ormanlık alanlarına giriş ve çıkışın yasaklandığı ifade edildi.

Yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü personeli ve mahalle muhtarlıklarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile civarında izin verilen yerler haricinde 01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına ve saat 20.00'den sonra piknik ve benzeri faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Orman ve ormanlık alanların civarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal ve benzeri şeyler yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, kent genelinde çıkan yangınları gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar ile vatandaşların yangın haberini 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirmesi istendi.

Yangına hassas günlerde, cumartesi ve pazar günleri sorumluluk alanlarına göre oluşturulacak kolluk ekiplerince ortak devriye atılarak riskli sahaların denetimleri yapılacağı aktarılan açıklamada, "Orman yangınları açısından kritik günlerde camii ve belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar dikkatli olunması konusunda uyarılacaktır. Yangın söndürmede kullanılan belediyeler, Karayolları, DSİ, Orman, İl Özel İdaresi ve benzeri kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır olacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır." denildi.